ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಬರೀಶನ್ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ಪೆನ್' ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದಯನಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಬರೀಶನ್ ನಡುವಿನ 'ಮಾವ-ಅಳಿಯ' ಅಧಿಕಾರದ ಜಟಾಪಟಿಯೇ?
ಡಿಎಂಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ 'ಪೆನ್' (PEN) ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಎಂಕೆ ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ 'ಮಾವ-ಅಳಿಯ' ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. **ಪೆನ್ ಕಂಪನಿಯ ಅசுರ வளர்ச்சி** 2022ರಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಸಬರೀಶನ್ ಈ 'ಪೆನ್' ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮನ್ವಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಂಪನಿ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಡಿಎಂಕೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು 'ಪೆನ್' ಕಂಪನಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 'ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು' ಎಂಬಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. **ತಪ್ಪು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು** ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವರು ಮತ್ತು ಬೇಡವಾದವರು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಅನೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲು 'ಪೆನ್' ಕಂಪನಿ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ (ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್) ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು 'ಪೆನ್' ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್ತು. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 'ಪೆನ್' ಕಂಪನಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಶೇ. 95ರಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದು, ಉದಯನಿಧಿ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಜೂನ್ 4ರಂದು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 'ಪೆನ್' ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಉದಯನಿಧಿ ಬಹಳ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದೀಗ ಉದಯನಿಧಿ ಅವರ ನೇರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ 'ಪೆನ್' ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಬರೀಶನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉದಯನಿಧಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿರುವುದು ಡಿಎಂಕೆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 'ಮಾವ-ಅಳಿಯ' ಅಧಿಕಾರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಗುಸುಗುಸು ಹಬ್ಬಿದೆ. 'ಪೆನ್' ಕಂಪನಿಯ ನಂತರ, ಸಬರೀಶನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಕುನ್' (KUN) ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸಹ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.