Anushka Shetty: ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.

ಕೇವಲ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ರಾಜಮೌಳಿ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಕಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಟಾರ್ಚ್‌ಬೇರರ್' ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳೇ ಆಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಬಾಹುಬಲಿ 2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಬಾಹುಬಲಿಯಿಂದ. ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 'ಬಾಹುಬಲಿ ಎಪಿಕ್' ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿನ ನಟ-ನಟಿಯರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಟಾರ್ಚ್‌ಬೇರರ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

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ಅನುಷ್ಕಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೋಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ರಾಜಮೌಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 'ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ರಾಜಮೌಳಿ ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ

'ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ' ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. 'ಆಗ ನಾನು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ರಾಜಮೌಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ದೇವಸೇನಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಕೇವಲ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಅನುಷ್ಕಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನನಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂತಹ ನಟಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.