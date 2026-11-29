‘ಮೊದರಾತ್ರಿ’ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಅನಿಷ್ಮಾ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅನುಭವ, ಮುತ್ತುಸೆಲ್ವಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಅನಿಷ್ಮಾ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಐ ಆಮ್ ಕಥಾಲನ್’, ‘ಮರಣಮಾಸ್’ ಮತ್ತು ‘ಸಿರೈ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ‘ಮೊದರಾತ್ರಿ’ 100 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಬರಹವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಿಷ್ಮಾ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಸೆಲ್ವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಟ್' ಎಂದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣೀರು; ಮರೆಯಲಾಗದ ಆ ಕ್ಷಣ!
ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದ ಅನುಭವವೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಿಷ್ಮಾ, ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅನಿಷ್ಮಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು 'ಕಟ್' ಎಂದರೂ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ!
ಅತ್ತ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸುರೇಂದ್ರನ್ ಪರಂಜೋತಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಅನಿಷ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅಳು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪಯಣದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಕ್ಷಣ ಇದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಆ ದೃಶ್ಯ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಳಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗುಣಮುಖತೆಯನ್ನು ತಂದಿತು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ; ಆದರೂ ಕೋಪವಿಲ್ಲ!
ಈ ಭಾವುಕ ನೆನಪಿನ ನಡುವೆ ಅನಿಷ್ಮಾ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಾ ಕರುಪ್ಪಸಾಮಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂತಿಮ ಎಡಿಟ್ನಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ! ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನಟಿ, ಮುತ್ತುಸೆಲ್ವಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿ ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
‘ಮೊದರಾತ್ರಿ’ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಮಾ ಧನ್ಯವಾದ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೂ ನಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮೊದರಾತ್ರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುತ್ತುಸೆಲ್ವಿ ಪಾತ್ರವೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವರ ಬರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅಂತಿಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನಟಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಬರಹವೇ ಸಾಕ್ಷಿ.