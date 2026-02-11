- Home
ಕಾಮಿಡಿ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಖುದ್ದು ಬಂದು ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಲವರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿ
ಸೋನು ಸೂದ್ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿದ್ದು ನಟ ಸೋನು ಸೂದ್. ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ತಾವು ರಾಜ್ಪಾಲ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತರರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲ
ಕಮಾಲ್ ಆರ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದರು
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಿಂದಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರ್ಮೀತ್ ಚೌಧರಿ
ಟಿವಿಯ 'ರಾಮ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಗುರ್ಮೀತ್ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ತಾವು ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
