'ನೀವು ಇಂಥ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೇ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು' ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ?' ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು?
'ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಕೆಲವರು 'ನೀವು ಇಂಥ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೇ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ (Chandan Shetty) ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು' ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ?' ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ (Niveditha Gowda) ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು ನೋಡಿ..
'ನನಗೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಫೋಟೋಗಳನ್ನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ.. ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ನನಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು.. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಜ ಅಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ.. ಅವೆಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಮುಗಿದ ಕಥೆ' ಎಂದು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಚಯ, ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಬಳಿಕ ಆಗಿದ್ದು. ಆದರೆ, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಮದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ..
'ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ದೆನೋ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು 'ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಬಳಿಕವೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 'ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಲವ್, ಮದುವೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರವರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅವು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನರ ಇಷ್ಟದಂತೆ, ಸಮಾಜ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಜೀವನ ಅವರವರದ್ದು' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವುದು ಮಾತ್ರ ದುರಂತ ಎನ್ನಬಹುದು.
