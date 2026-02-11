- Home
ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾರು ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಪತ್ನಿ?
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಕರುಣಾ, ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಾಗ ನಿಧನರಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ರಾಧಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.
ರಾಧಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರು?
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ 2003ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮೂಲದ ರಾಧಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಮತ್ತು ರೇಹಾಂಶಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ. ರಾಧಾ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ಗಿಂತ ಪತ್ನಿ ಎತ್ತರ
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಎತ್ತರ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಿಸಬಹುದು. ರಾಜ್ಪಾಲ್ 5 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರವಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಇಂಚು ಎತ್ತರ, ಅಂದರೆ 5 ಅಡಿ 3 ಇಂಚು ಇದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅಥವಾ ರಾಧಾ, ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು?
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಾಗ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗಿಂತ 9 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಧಾ ಲೈಮ್ಲೈಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
2000ರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಜಂಗಲ್
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2000ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಅವರು 'ಏಕ್ ಔರ್ ಏಕ್ ಗ್ಯಾರಾ' (2003), 'ಮುಜ್ಸೆ ಶಾದಿ ಕರೋಗಿ' (2004), 'ವಕ್ತ್: ದಿ ರೇಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್' (2005), 'ಫಿರ್ ಹೇರಾ ಫೇರಿ' (2006), 'ಪಾರ್ಟ್ನರ್' (2007), 'ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ' (2007), 'ಭೂತನಾಥ್', 'ಕ್ರೇಜಿ 4' (2008), 'ಕ್ರಿಶ್ 3' (2013), 'ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ 2' (2022), 'ಹಂಗಾಮ' (2003), 'ಗರಂ ಮಸಾಲಾ', 'ಮಾಲಾಮಾಲ್ ವೀಕ್ಲಿ' (ಎರಡೂ 2005), 'ಚುಪ್ ಚುಪ್ ಕೆ', 'ಭಾಗಂ ಭಾಗ್' (2006) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಮತ್ತು 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್'.
