ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2010ರ 'ಅತಾ ಪತಾ ಲಾ ಪತಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ₹2.5 ಕೋಟಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಶರಣಾದ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಜೈಲು ಸೇರಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅವರ 2010ರ 'ಅತಾ ಪತಾ ಲಾ ಪತಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಶರಣಾಗತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಭಾವುಕರಾದ ರಾಜ್ಪಾಲ್
ಶರಣಾಗುವ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ X ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸರ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಏನಿದು ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್?
ಈ ಪ್ರಕರಣ 2010ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅತಾ ಪತಾ ಲಾ ಪತಾ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮುರಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು ₹5 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್
ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನೀಡಿದ ಹಲವು ಚೆಕ್ಗಳು ಬೌನ್ಸ್ ಆದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಯಿತು.
ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ವಿಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 138ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿದು, ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ₹9 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆನಾಗಬಹುದು?
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ನಟ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
