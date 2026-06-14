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- ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಇದಲ್ಲ, ಬೇರೆ.. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯ್ತು; ತಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಇದಲ್ಲ, ಬೇರೆ.. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯ್ತು; ತಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಮನೆ. ಜುಹು ಬೀಚ್ ಎದುರಿಗೇ ಇರುವ ಇವರ ಬಂಗಲೆಯ ಹೆಸರು 'ಕಿನಾರಾ'. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದಲೇ ಸವಿಯಬಹುದಾದ ಈ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!
ಈ ಮಂಗಳೂರು ಸುಂದರಿಯ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಬೇರೆ.. 100 ಕೋಟಿ ಬಂಗಲೆ, 50 ಕೋಟಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತು?
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್' ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಐಕಾನ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈಗ 51ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಚೆಲುವೆಯ ಜೀವನ ಸದಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ.
ಆದರೆ, ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ 'ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ' ಎಂದು ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಈಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಯ ವಿವರ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ದಂಗಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಜೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ!
1975ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪೋಷಕರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು 'ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ' ಎಂದು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು 'ಶಿಲ್ಪಾ' ಎಂದು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಹೆಸರು ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಯಿತು. 'ಬಾಜಿಗರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಅವರು ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಮುಂಬೈನ 100 ಕೋಟಿಯ 'ಕಿನಾರಾ' ಬಂಗಲೆ:
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಮುಂಬೈನ ಮನೆ. ಜುಹು ಬೀಚ್ ಎದುರಿಗೇ ಇರುವ ಇವರ ಬಂಗಲೆಯ ಹೆಸರು 'ಕಿನಾರಾ'. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದಲೇ ಸವಿಯಬಹುದಾದ ಈ ಮನೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ! ಖಾಸಗಿ ಜಿಮ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಶೈಲಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಂಗಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ರಾಜ್ ಮಹಲ್':
ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವಾದ ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ 19ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ 'ರಾಜ್ ಮಹಲ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೃಹತ್ ಬಂಗಲೆ ಕೂಡ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಈ ಬಂಗಲೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
3 ಕೋಟಿಯ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಫೆರಾರಿ:
ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ 20 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಹೃದಯಾಕಾರದ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ನೀಡಿದ ಈ ಪ್ರೇಮದ ಉಡುಗೊರೆಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಫೆರಾರಿ ಪೋರ್ಟೊಫಿನೊ ಎಂ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮೇಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರುಗಳಿವೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಂದು ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಯೋಗ ಗುರುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಟು ಶಿಲ್ಪಾ ವರೆಗಿನ ಈ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ!
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