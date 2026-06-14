Sharvari Wagh: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಯುವ ನಟಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ?
Sharvari Wagh: ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಜೊತೆ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಟಿ ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್ಗೆ ಇಂದು 29ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು
ಶರ್ವರಿ ವಾಘ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು.
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
ಶರ್ವರಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ', 'ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ಪಂಚನಾಮಾ 2' ಮತ್ತು 'ಸೋನು ಕೆ ಟಿಟು ಕಿ ಸ್ವೀಟಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಶರ್ವರಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ
ಅನೇಕರು ಶರ್ವರಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು 'ದಿ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಆರ್ಮಿ - ಆಜಾದಿ ಕೆ ಲಿಯೇ' ಎಂಬ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ
ಶರ್ವರಿ ಮುಂಬೈನ ದಾದರ್ ಪಾರ್ಸಿ ಯೂತ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ (DPYA) ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಆಲ್ಫಾ' ಸ್ಟಾರ್
ಶರ್ವರಿ ಮುಂದೆ YRF ಸ್ಪೈ-ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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