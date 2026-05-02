ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದ ವೇಳೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ: ಕಾಲು ಮೂಳೆ ಮುರಿತ- ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ
ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ 'ಕಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಲು ಮುರಿದಿತ್ತು. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಡ್ಯೂಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡ್ಯೂಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ವಯಸ್ಸು 51 ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ 21ರ ಯುವತಿಯಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ
ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ "ಕಾಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್" ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಲು ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ "ತಾರಾ ಶೆಟ್ಟಿ" ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶಿಲ್ಪಾ ಸ್ವತಃ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದರು. ನೋವು ತುಂಬಾ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನಟಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಿಲ್ಪಾ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಯಾಮ
ಒಂದು ದಿನವೂ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಲಾವಿದೆಗೆ, ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವುದು ಶಿಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೀಲ್ಚೇರ್ ಅನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಗಾಯಗೊಂಡ ನಟಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಗುತ್ತಾ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್
ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ಶಿಲ್ಪಾ ಸೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಉಳಿದ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು "ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಐರನ್ ಲೇಡಿ" ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಶಿಲ್ಪಾ
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಈ ಸರಣಿಯು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ಫಿಟ್ ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಯೋಧೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎದೆಗುಂದುವವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
