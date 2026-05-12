ನಾನು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ.. ಸೀರತ್ ಕಪೂರ್ ಹೀಗಂದಿದ್ದೇಕೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರೀಕೆ?
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು 'ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಆಸ್ತಿ' ಎಂದು ಕರೆದವನಿಗೆ ನಟಿ ಸೀರತ್ ಕಪೂರ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ನೋಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ
ಸೀರತ್ ಕಪೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿಯೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ 'ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ನೋಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೀರತ್ ಕಪೂರ್ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರನ್ ರಾಜ ರನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ.
ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ
ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಸೀರತ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಸರ್, ಲವ್-ಐ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಗೌರವಯುತ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು, ಕನಸು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಇದೆ. ಮಾಲೀಕತ್ವದಿಂದಲ್ಲ, ಘನತೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ
ಸೀರತ್ ಕಪೂರ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಗೌರವ ತೋರದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿನ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು 'ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ' ಎಂದು ಹಲವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋ
ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ರಂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಸೀರತ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ನಿಮ್ಮ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಜವಾಗಿ, ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲಿ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೀರತ್ ಕಪೂರ್
ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೀರತ್ ಕಪೂರ್ 2024ರಲ್ಲಿ 'ಸೇವ್ ದಿ ಟೈಗರ್ಸ್' ಸೀರೀಸ್, 'ಭಾಮಕಲಾಪಂ 2' ಮತ್ತು 'ಮಾನಮೆ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಊಷಾ ಪರಿಣಯಂ' ಚಿತ್ರದ 'ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲು' ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
