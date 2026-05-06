Raaka: ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ 'ಪುಷ್ಪ'ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ!
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಕಾ' ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್' ಜೊತೆಗಿನ ನಂಟು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿನಾ? ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೋಲಿಕೆ ಶುರು
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್' ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಈ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, 'ಪುಷ್ಪ' ಸಿನಿಮಾ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ 'ಪುಷ್ಪ' ಬದಲಿಸಿತ್ತು.
ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್' ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹350 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ, ಪ್ಯಾಂಡೆಮಿಕ್ ನಂತರ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 'ಪುಷ್ಪ ರಾಜ್' ರೀತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ
'ರಾಕಾ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಚಿಂತನೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 'ಪುಷ್ಪ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇವಲ ಹೆಸರಾಗದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದಂತೆ, 'ರಾಕಾ' ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಕಾ' ಎಂದರೆ 'ಹುಣ್ಣಿಮೆ' ಎಂದರ್ಥ. ಇದು ಶಕ್ತಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. 'ಪುಷ್ಪ'ದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರದಂತೆಯೇ 'ರಾಕಾ'ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪಾತ್ರವು ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆ ಇದು.
ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್
ಹಾಗಂತ, 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾ 'ಪುಷ್ಪ'ದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಥವಾ ನೇರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವಂತಹ ಹೀರೋ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಟ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ರಾಕಾ' ಮತ್ತು 'ಪುಷ್ಪ' ನಡುವಿನ ಲಿಂಕ್ ಕಥೆಯದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು.
