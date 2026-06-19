Bollywood: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಲವು ಫೇಮಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಅವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ 'ಖಿಲಾಡಿ' ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಮಸ್ತಿಗೂ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಅವರ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಜನ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಫೇಮಸ್ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಮಜವಾದ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ.

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'ಭಾಗಂ ಭಾಗ್' ಚಿತ್ರದ ಡೈಲಾಗ್- ಪುಷ್ಪಾ ನಹಾ ಲಿಯಾ?...

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಡೈಲಾಗ್‌ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಭಾಗಂ ಭಾಗ್' ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋವಿಂದ ಜೊತೆ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, 'ಪುಷ್ಪಾ ನಹಾ ಲಿಯಾ?' ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

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'ಬೆಹೆನ್ ಡರ್ ಗಯಿ' ಡೈಲಾಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು

2006ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ 'ಭಾಗಂ ಭಾಗ್' ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದ 'ಬೆಹೆನ್ ಡರ್ ಗಯಿ' ಡೈಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ 'ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮಿಥಿಲಾ ಪಾಲ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ವೆಲ್ಕಮ್' ಚಿತ್ರದ 'ಮಿರಾಕಲ್' ಮಾನೋಲಾಗ್

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ವೆಲ್ಕಮ್' ಚಿತ್ರದ 'ಮಿರಾಕಲ್, ಮಿರಾಕಲ್' ಅನ್ನೋ ಮಾನೋಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತೆ ಏರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿ ಬಂದಾಗ, ಅಕ್ಷಯ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಲು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.