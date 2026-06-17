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- ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ; ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ!
ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ನಟಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ; ಆದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ!
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ‘ದೇಶಮುದುರು’ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸೋಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸುಳಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದ ಹನ್ಸಿಕಾ: ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಚೆಲುವೆಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ!’
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 'ಆಪಲ್ ಚೆಲುವೆ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ (Hansika Motwani), ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧ ನಗು ಮತ್ತು 'ಬಿಂದಾಸ್' ನಟನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದವರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹನ್ಸಿಕಾ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ. ಈಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರೋಚಕವಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ!
ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ ನಟಿ!
2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಸೋಹೈಲ್ ಕಥುರಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಜೈಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಮದುವೆ ಒಂದು ಫೇರಿ ಟೇಲ್ನಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. 2024ರಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವರು, ಕೊನೆಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಈ ಆಘಾತ ಅವರನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ!
ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ‘ಗಲ್ಲಿ’ಯಲ್ಲಿ ಹನ್ಸಿಕಾ ಆಟ!
ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೋವುಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಗೆಯೊಳಗೆ ಅದುಮಿಟ್ಟ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸತ್ತಾರು ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಗಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ರೋಚಕ ಕ್ರೈಮ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಹನ್ಸಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದ ಹನ್ಸಿಕಾ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂಗಾಮ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ‘ಗಲ್ಲಿ’ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿತ್ತು. ನಟ ಜೆ.ಡಿ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹನ್ಸಿಕಾ ಕೆಲವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹನ್ಸಿಕಾ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಣಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಸೋಲಿನಿಂದ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ನಡಿಗೆ
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ‘ದೇಶಮುದುರು’ ಮೂಲಕ ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭಿಸಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ‘ಬಿಂದಾಸ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಇಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸೋಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹನ್ಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಅವರ ಈ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಅವರ ನಟನೆಯ ‘ಗಲ್ಲಿ’ ಸರಣಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹಾರೈಕೆ. ಹಳೆಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಹನ್ಸಿಕಾಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು!
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