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- Bigg Boss ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೊನೆಗೂ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್- ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯಾರು
Bigg Boss ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಕೊನೆಗೂ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್- ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಯಾರು
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಷೋ ವೀಕ್ಷಕರು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್
ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13ರ ಕಂತು ಈ ಬಾರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೇ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಸಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
20ನೇ ಸೀಸನ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಅತ್ತ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 20 ಅರ್ಥಾತ್ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಸೀಸನ್ 20ಯ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಷೋ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಣೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದರೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಯಾವಾಗ?
ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರೆಲ್ಲಾ ಇರ್ತಾರೆ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 19 ರಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ, ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್, ಅಮಲ್ ಮಲ್ಲಿಕ್, ಬಸೀರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಿರಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆ, ಅತಿರೇಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಾದ ರಿಧಿಮಾ ಗುಪ್ತಾ, ಭಾಗೀರಥ್ ಭಟ್, ರುರು ಠಾಕೂರ್, ಅರ್ಬಾಜ್ ಪಟೇಲ್, ಭವ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಲು ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತುಷಾರ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು?
ಫೈಸಲ್ ಶೇಖ್, ಅಂಜಲಿ ಅರೋರಾ, ಜನ್ನತ್ ಜುಬೈರ್, ಎಲ್ವಿಶ್ ಯಾದವ್, ಅನ್ವೇಜ್ ದರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ತರುಣ್ ರಾಜ್ ಅರೋರಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಕರು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.
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