60ರಲ್ಲೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ!
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೇ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ…
60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ನಟ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಇದನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀಟ್ ಮೀಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತಮಗೆ ಚೀಟ್ ಮೀಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚೀಟ್ ಮೀಲ್
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, 'ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಚೀಟ್ ಮೀಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ?
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ, 'ಊಟ ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಕರವಾಗಿರಲಿ, ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಮಚ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೀನ್ ಅನ್ನು ಆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಡಯಟ್ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?
2025 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಡಯಟ್ ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕೈತುತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ದಾಲ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿಕನ್, ಮೀನು, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ.
ವರ್ಕೌಟ್ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಟ್ರೈನರ್ ರಾಕೇಶ್ ಉಡಿಯಾರ್ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 'ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ' (ಸ್ಥಿರತೆ) ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
