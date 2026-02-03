ಮೆಗಾ ಕುಡಿಗಳಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ? ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬಹುದು?
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ದಂಪತಿಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
16
Image Credit : Instagram/Ram Charan
ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಭ್ರಮ
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೆಲಾ ದಂಪತಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಉಪಾಸನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನದಿಂದ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
26
Image Credit : Ram charan Konidela/Instagram
ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟಂಬಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರ ಬಂದ
ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವರುಣ್ ತೇಜ್ಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗ ಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಬಾಲಯ್ಯ ಬಾಬು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ 'ಅನ್ಸ್ಟಾಪಬಲ್' ಶೋಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋದಾಗ, ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
36
Image Credit : Asianet News
ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈಗ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖುಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಇಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಅಥವಾ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳಿಗೆ 'ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾ' ಎಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
46
Image Credit : Instagram/Chiranjeevi
ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬಹುದು?
ಈಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥವಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಹೆಸರುಗಳ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
56
Image Credit : X
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಫೋಟೋ ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ
ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಸರವಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬರದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
66
Image Credit : Asianet News
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ನೋಡೋದು ಯಾವಾಗ?
ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಮುಖವನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಂತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
