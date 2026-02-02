ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಗ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ವಾರಸುದಾರ ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಚ್ ಕಿಡ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಗು ಈಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಗು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾಗೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ಲೀಂಕಾರ ಎಂಬ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದಳು. ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವಂಶವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಅವರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಗುವಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಗ
ಈಗ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆತ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಗು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಗುವಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನೇ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಗ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿಗಳು
ಸದ್ಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 1650 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 1350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿದರೂ, ಇವರ ಆಸ್ತಿ 2500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಗನ ಆಸ್ತಿ
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೌಲ್ಯ 77 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಿನೇನಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು 10,000-15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜು.
ಉಪಾಸನಾ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟೊಂದಾ?
ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ 18,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಮಗನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಗ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಗುವಾಗುತ್ತಾನೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
`ಪೆದ್ದಿ` ಜೊತೆ ಬರಲಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಬಾಬಿ ಜೊತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ
ಇನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೇ 1 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
