ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚರಣ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಉಪಾಸನಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು
ರಾಮ್ ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾಗೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉಪಾಸನಾಗೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಉಪಾಸನಾ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.
ಕ್ಲೀಂಕಾರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಟೀಕೆಗಳು
ಚರಣ್-ಉಪಾಸನಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಗಳು ಕ್ಲೀಂಕಾರಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬವಾಗಲಿ, ಚರಣ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಖಡಕ್ ಕೌಂಟರ್
ಈ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಇರುವ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ, ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಈಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು. ಜಪಾನಿನ ಬಾಣಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿತನ ಗೌರವಿಸಲು ಮನವಿ
ಇನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಮಕ್ಕಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಟೀಮ್
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಾರದು, ವೈರಲ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
