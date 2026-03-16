ಕನ್ನಡದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೋತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ.
ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಂಜು ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಇಮೋಷನಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು.
ದುನಿಯಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾಯಕ -ನಾಯಕಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್.
ಚಪ್ಪಲಿ ಮಾರುವವನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗಿ, ಆಕೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ.
ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್’ಗಾಗಿ ಮನಸೋಲುವ ಶಾಲೆ ಹುಡುಗಿ, ಅವನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದೆಲ್ಲಾ ದುರಂತ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್.
ಬಂಧನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರುಮಳೆಯಲ್ಲೂ, ನಾಯಕ ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿರುವ ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿತ್ತು.
ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತು ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಂಧನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸುಹಾಸಿನಿಯನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್.
ಅಮೃತಧಾರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲವ್ ಫೆಲ್ಯೂಯರ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಅಭಿನಯದ ಹುಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾಳೆ, ನಾಯಕ ಹುಚ್ಚನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ರಿಮೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
