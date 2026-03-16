ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.
ಟ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ sacnilk.com ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು, ಈವರೆಗೆ 6.1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಗಳಿಗೆ ಈ ಬುಕಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ 22.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟ್ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ 14.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರದ ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದರೆ, ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಇದೆ. ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ:-
ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ (ನಾರ್ಮಲ್+ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿನಿ+ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2D ವರ್ಷನ್) : 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ : 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ : 17 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ತಮಿಳು ವರ್ಷನ್ : 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಮಲಯಾಳಂ ವರ್ಷನ್ : 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಬಾಕಿ
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಳಿಂದ ಈ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವು 37.11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2', ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 119.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಟ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.