ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ನಟನೆಯ ಟಾಪ್ 5 ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್; ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದು 400 ಕೋಟಿ!
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100-250 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಗಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಚಿತ್ರ: ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ 3
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 283.80 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 423.85 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: 1 ನವೆಂಬರ್ 2024
ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ
ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ 'ಛೋಟೆ ಪಂಡಿತ್' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರ: ಕ್ರಿಶ್ 3
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 244.92 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 393.37 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: 1 ನವೆಂಬರ್ 2013
ನಿರ್ದೇಶಕ: ರಾಕೇಶ್ ರೋಶನ್
ಕ್ರಿಶ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೃತಿಕ್ ರೋಶನ್ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರ: ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ 2
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 185.92 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 266.88 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬಿಡುಗಡೆ ವರ್ಷ: 20 ಮೇ 2022
ನಿರ್ದೇಶಕ: ಅನೀಸ್ ಬಾಜ್ಮಿ
ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ 'ಛೋಟೆ ಪಂಡಿತ್' ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಪಾತ್ರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರ: ಜುಡ್ವಾ 2
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 138.61 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 217.75 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬಿಡುಗಡೆ ವರ್ಷ: 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017
ನಿರ್ದೇಶಕ: ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್
ವರುಣ್ ಧವನ್ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ 'ನಂದು' ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಮಜವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಕಾಮಿಡಿ ಟೋನ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು.
ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ 2
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 104.90 ಕೋಟಿ ರೂ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 140.56 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಬಿಡುಗಡೆ ವರ್ಷ: 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2023
ನಿರ್ದೇಶಕ: ರಾಜ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರ ಈ ಹಿಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ 'ಶೌಕಿಯಾ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದರು.
