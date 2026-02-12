ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೇನಾಗಿತ್ತು? ಆ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಹಾಸ್ಯ ನಟ
ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ರಾಜಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಒಂದು ರೀತಿ ದುರಂತ ಕಥೆ. ಕೇವಲ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕಥೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ.
ರಾಜಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಜೀವನದ ದುರಂತ
1991ರಲ್ಲಿ ಮಗಳ ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಕರುಣಾ ನಿಧನರಾದರು. 'ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಮರುದಿನ ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲು ನಾನು ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ರಾಜಪಾಲ್ ಯಾದವ್ 'ದಿ ಲಲ್ಲನ್ಟಾಪ್'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ರಾಜಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ: ಹೇಗೆ ಆಸರೆಯಾಯಿತು?
ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ, ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಜಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಳು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ: ರಾಜಪಾಲ್ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ
ರಾಜಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ:
ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಾಧಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂರುತ್ತಾಳೆ. ಹೋಳಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅವಳಿಗೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ
ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ರಾಜಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಧಾ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದಳು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮವಷ್ಟೇ' ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
ರಾಜಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಕರುಣಾ ಅವರ ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
