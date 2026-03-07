ಗಂಡಸ್ತನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋ ಕಥೆ, ಈ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರು!
Mansion House Mallesh Movie Review: ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾಗಂಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ರಮಣ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್' ಸಿನಿಮಾ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಹೇಗಿದೆ?
ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ
ನಟ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾಗಂಟಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ಹೀರೋ ಆಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ 'ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ರಮಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಾಸ್ಕರ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ ಸತೀಶ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಮೇಡಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾರ್ಚ್ 6) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಥೆಯೇನು?
ಮಲ್ಲೇಶ್ (ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾಗಂಟಿ) ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕಾ ಕುಡುಕ. ಕುಡಿದು, ತನ್ನ ಭಾವನಾದ ಕೇಶವ (ರಾಜೇಶ್) ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡುವುದೇ ಅವನ ದಿನಚರಿ. ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಲ್ಲೇಶ್ನ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಚಿಕ್ಕ ಪಟೇಲ್ ಕೇಶವ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳದೆ ಕೇಶವನನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇಶ್ಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಎಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ತಾಯಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿ (ಗಾಯತ್ರಿ ರಮಣ)ಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಅವನು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಈ ವಿಷಯ ಊರಿಡೀ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೇಶವನ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಸವಾಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 'ನೀನು ಗಂಡಸಾಗಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ತೋರಿಸು' ಎಂದು ಕೇಶವ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರೆ, 'ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಜಮೀನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದರು? ಮಲ್ಲೇಶ್ ತನ್ನ ಗಂಡಸ್ತನವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನಾ? ಎಂಬುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ.
ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್' ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿನ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೂ ಇದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಫೇಲ್ ಆಗುವುದು, ತಾನು ಗಂಡಸು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಾನಾ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ರೇಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹೀರೋನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗಿಸುವಷ್ಟು ನಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. ಮೊದಲಾರ್ಧ ಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಹೀರೋ ತನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಲನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸವಾಲು, ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀರೋ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜೆರ್ರಿ ಆಟದಂತೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ಇದ್ದರೂ, ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಂಗ್ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಪೌರುಷ'ದ ಎಳೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಯಾರು?
ಮಲ್ಲೇಶ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮಾಗಂಟಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಊರ ಮಾಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಹೀರೋಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಫ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಭಾಸ್ಕರ್ಲ ನಟನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಕಸಿರೆಡ್ಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯನಾಗಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಗೌಡ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀರೋನ ನಾದಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾಳೆ.
ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು?
ಸುರೇಶ್ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ ಮುತ್ತು ಅವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಿ ಬಿಎಚ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲ ಸತೀಶ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಗಿಸುವ ಅಡಲ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರ 'ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್'. **ರೇಟಿಂಗ್: 2.5/5**
