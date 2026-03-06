- Home
- Entertainment
- Cine World
- ರಾಮ್ ಚರಣ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು: ಚಿರಂಜೀವಿ ಟೈಟಲ್ ಉಳಿಸಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು: ಚಿರಂಜೀವಿ ಟೈಟಲ್ ಉಳಿಸಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು!
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಬೇಡ ಅಂದ ಕಥೆಗಳು ನಾನಿ, ರವಿತೇಜರಂತಹ ಹೀರೋಗಳ ಪಾಲಾದವು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್
ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸದ್ಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಚರಣ್ ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚರಣ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಇವೆ.
ಚರಣ್ ಬೇಡ ಅಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಮಣಿರತ್ನಂ, ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ಅವರಂತಹ ಟಾಪ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚರಣ್ ಬೇಡ ಅಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ರವಿತೇಜ, ನಾನಿ, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಂತಹ ಹೀರೋಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ.
ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ದಂ
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನಿ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೇರ್ಲಪಾಕ ಗಾಂಧಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮೇರ್ಲಪಾಕ ಗಾಂಧಿ ಮೊದಲು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಚರಣ್ಗೆ ಈ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರಣ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ನಾನಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.
ಒಕ ಬಂಗಾರಂ
ಲೆಜೆಂಡರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗೌತಮ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಎಟೋ ವೆಳ್ಳಿಪಯಂದಿ ಮನಸು' ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಚರಣ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನಿ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ನಟಿಸಿದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ನೆಲ ಟಿಕೆಟ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೃಷ್ಣ 'ಸೊಗ್ಗಾಡೆ ಚಿನ್ನಿ ನಾಯನಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಥೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಸನ್ ಆಫ್ ಶಂಕರ್ ದಾದಾ' ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಇಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಚರಣ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚರಣ್ ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕೃಷ್ಣ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ 'ನೆಲ ಟಿಕೆಟ್' ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಬದಲಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, 'ಶಂಕರ್ ದಾದಾ' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.