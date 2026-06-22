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- Rajinikanth vs Dhanush: ಮಾಜಿ ಮಾವ-ಅಳಿಯನ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್: ಒಂದೇ ದಿನ ರಜಿನಿ-ಧನುಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್; ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು
Rajinikanth vs Dhanush: ಮಾಜಿ ಮಾವ-ಅಳಿಯನ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್: ಒಂದೇ ದಿನ ರಜಿನಿ-ಧನುಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್; ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಜಿ ಅಳಿಯ ಧನುಷ್ ಅವರ 55ನೇ ಚಿತ್ರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜೈಲರ್-2
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕ ಯಾರು?
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಜಿನೀಕಾಂತ್ v/s ಧನುಷ್
ಆದರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮ 55 ನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಈ ಹೆಸರಿಡದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಮತ್ತು ನಟರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಧನುಷ್ ಅವರ 55 ನೇ ಚಿತ್ರವು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಯಾರು ನಟಿಯರು
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳೆಯರು. ತಯಾರಕರು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಂಡವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಮಾವ-ಅಳಿಯ
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಜಿ ಮಾವ-ಅಳಿಯ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋರು ಯಾರು, ದೀಪಾವಳಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ
ಅಂದಹಾಗೆ, ಧನುಷ್ 2004 ರಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 18 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರ, ದಂಪತಿ ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದರು. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮದುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಅವರ ಆಗಿನ ಪತ್ನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 3 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
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