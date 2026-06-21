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- ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ನಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು- ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅರ್ಹತೆ ಏನು? ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ನಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೋದು- ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅರ್ಹತೆ ಏನು? ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ತೂಕದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ, ವಿವಾಹಿತ, ವಿಚ್ಛೇದಿತ, ಅಥವಾ ವಿಧವೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂನ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ
ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿವಾಹಿತೆಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆಸುವ ಮಿಸೆಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ
ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಯಾರೇ ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾದವರು, ವಿಚ್ಛೇದಿತರು, ವಿಧವೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18 ರಿಂದ 65+ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು, ಉಪ-ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಉದಾ., 18-35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ G-1 ಮತ್ತು 36+ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ G-2 ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್) ಹೀಗೆ.
ಹೈಟು, ವೇಟು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಹೈಟು, ವೇಟು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಎಂದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಇದ್ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ, ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 30 ಕೊನೆಯ ದಿನ
ಇದೇ ಜೂನ್ 30 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. . ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ: ವಿವಾಹಿತ, ಬೇರ್ಪಟ್ಟ, ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮತ್ತು ವಿಧವೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆ/ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 2,000 ರಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ+ GST ಸೇರಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜೂಮ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ, ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. https://www.mrsindiainc.in/register
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