ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ 60 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮನೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್
Akshaye Khanna Juhu house: ಜುಹುವಿನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಭಿಮುಖವಾದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲಬಾರ್ ಹಿಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆವರೆಗೆ, ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು ಅವರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ
'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಅನುಭವಿ ನಟನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಜುಹುವಿನ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲಬಾರ್ ಹಿಲ್ನ ದುಬಾರಿ ವಿಳಾಸದವರೆಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳಂತೆಯೇ
ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹25 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹35 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಿಂದ ಚಾವಣಿಯವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳಿದ್ದು, ಓಪನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಶಾಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳಂತೆಯೇ.
ಅಕ್ಷಯ್ಗಿಂತಲೂ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ
ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ತಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ನಿವಾಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಟಾರ್ಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಗುಣ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ
ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರಿಗಿಂತ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ನಿವಾಸಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣಗಳು, ಸರಳ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಶಾಂತ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸರಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಗುಣ ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಬಹುಮುಖಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ, 'ಸೆಕ್ಷನ್ 375' ಮತ್ತು 'ಗಾಂಧಿ, ಮೈ ಫಾದರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿನಯವು ಖನ್ನಾ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಕೇವಲ ಹೊಳಪಿಗಿಂತ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಆಸ್ತಿ
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರ ಜುಹು ಮನೆಯು ಅವರ ತಂದೆ, ಖ್ಯಾತ ನಟ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜುಹುವಿನ ಕಡಲತೀರದಿಂದ ಮಲಬಾರ್ ಹಿಲ್ನ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕೇವಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಇದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮೀಯ ಪರಂಪರೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ.
