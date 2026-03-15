ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಗಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಸಿನಿಮಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 350 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಹು ಗಾರಪಾಟಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಆದರೆ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅದೊಂದು ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ನೇರವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಗಬಾಬು ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಗಬಾಬು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರಲಿ, ಚರಣ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೇ ಸೇತುವೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಬಾಬು ಅವರು ಸದ್ಯ ಜನಸೇನಾ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.