ಟಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಾರು? ಆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.

ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಟಾಪ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ದೊಡ್ಡ, ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ ಬಜೆಟ್ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರುವ ದಿಲ್ ರಾಜು, ಈ ಹಿಂದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತನಗೆ ಹಠ ಬಂದು, ಅದೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸತತ ಗೆಲುವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್‌ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ದಿಲ್ ರಾಜು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರ್ಯ'ದಿಂದ 'ಹೊಸ ಬಂಗಾರು ಲೋಕಂ'ವರೆಗೆ ನನಗೆಲ್ಲಾ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಮುನ್ನಾ' ಮಾತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಓವರ್‌ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೂ, ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆದಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 'ಮಗಧೀರ' ನಂತರ ರಾಮ್ ಚರಣ್‌ಗೆ ಈ ಕಥೆ ಸರಿಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು.

ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದೆ

ಅವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಥೆಯೇ 'ಜೋಶ್' ಸಿನಿಮಾ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದೆ. ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂದು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 150 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಆ ಕಥೆ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ದಿಲ್ ರಾಜು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ದಿಲ್ ರಾಜು 'ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಫಾರ್ ಸೇಲ್' ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದಿಲ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಪಿಲ್ಲಾ ನುವ್ವು ಲೆನಿ ಜೀವಿತಂ', 'ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಫಾರ್ ಸೇಲ್' ಮತ್ತು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ನಂತಹ ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ.