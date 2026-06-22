- Home
- Entertainment
- Orry: ಜೆಂಡರ್-ಲೆಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಓರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ?'
Orry: ಜೆಂಡರ್-ಲೆಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಓರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಓಕೆನಾ?'
Orry: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್-ಲೆಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೇ, ಇದರಿಂದ ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ತುಣುಕು ವೈರಲ್
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಓರಿ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರ ತುಣುಕು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಜೆಂಡರ್-ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್' (ಲಿಂಗ-ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳು) ಕುರಿತ ಈ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, ಓರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೇ
ಈ ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್, ಕಾವ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಲರ್ನ್ ಬೈ ಕೆಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನದ್ದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್-ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಓರಿ, ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುವ ಒಂದೇ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲವೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಂಡರ್-ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಓರಿ, ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಪರಿಚಿತ ಪುರುಷರಿರುವ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಾ?" ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚರ್ಚೆ ಶುರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳಿಂದಲೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಓರಿ, ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಓರಿಯ ವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎರಡು ಬಣ
ಓರಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಳಕಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ
ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಘಟನೆಯು ವಾಶ್ರೂಮ್ ನೀತಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.