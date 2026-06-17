Orry Income: ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಓರಿ ಒಂದೇ ರೀಲ್ನಿಂದ ₹76 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ₹15 ರಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಓರಿ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹76 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲು ₹15 ರಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. 'ಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್' ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಓರಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅಸಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಒರ್ಹಾನ್ ಅವತ್ರಾಮಣಿ, ಅಲಿಯಾಸ್ ಓರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಓರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಲ್ನಿಂದ ತಮಗೆ ₹76 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓರಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಒಂದೇ ರೀಲ್ನಿಂದ ₹76 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ!
ಕಾವ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವರ 'ಕೆಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಓರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೀಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಲ್ನಿಂದ ತಮಗೆ ₹76 ಲಕ್ಷ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಈಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್
ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್, ಮದುವೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕ ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಓರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಾರೆ.
'ಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್' ಬಗ್ಗೆ ಓರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಓರಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು 'ಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್' ಅಂತಾನೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜನರು ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆಯೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೂ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಜನರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ ಓರಿ
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓರಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರ ಗುರುತು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ ಅವರ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಪೋಸ್ ಅನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪೋಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಓರಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ?
ಓರಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.