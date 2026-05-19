'ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ' ಶೋಗಾಗಿ ಬಿಕಿನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಓರಿ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರೀತ?
ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 15 ಶೋಗೆ ಓರ್ಹಾನ್ ವಿಚಿತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೋವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ 'ಪೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್' ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓರ್ಹಾನ್ ಅವತ್ರಾಮಣಿ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಓರ್ಹಾನ್ ಅವತ್ರಾಮಣಿ, ಅಂದರೆ ಓರಿ, 'ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 15' ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಈ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಭಯವನ್ನು ವಿಪರೀತ ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಈ ಶೋಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತಾನು ಬಿಕಿನಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಓರಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೋವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಭವವು ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಯುವ ಅನುಭವ
ತಾನು ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಈ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಭಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನಿರಾತಂಕ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಸ್ಟ್
ಓರಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅವರ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ತಯಾರಿ ಶೈಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಖತ್ರೋನ್ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 15' ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
