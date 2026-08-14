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- ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆ ದಾಟಿ ಮದುವೆಯಾದ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜೋಡಿ; ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ?
ಧರ್ಮದ ಗೋಡೆ ದಾಟಿ ಮದುವೆಯಾದ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜೋಡಿ; ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ?
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜೋಡಿ, ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಯುವ ಜೋಡಿಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿದ್ದು, ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜೋಡಿ, ಜಾತಿ-ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದೀಗ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಯುವ ಜೋಡಿಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿದ್ದು, ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಜನತೆ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯುವತಿಯ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಗನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಎದುರಾಯಿತು ಕಂಟಕ, 'ಲವ್ ಜಿಹಾದ್' ಆರೋಪ!
ಇಷ್ಟಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಮೇಲೂ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದರೊಳಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನೇ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ಧರ್ಮೀಯರಾದರೂ ಯಾರದ್ದೇ ಆಚರಣೆಗೂ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಬ್ಬರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಬಂಡಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಆರಂಭವಾಯ್ತು ಸುಖ ಸಂಸಾರ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಯಾರದ್ದೆಂದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ವಾಜಾ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುಕುಳೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕ್ವಾಜಾ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ಯ್ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಕುರಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ, ಬಜರಂಗದಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಲವ್ ಜಿ*ಹಾದ್ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಮದುವೆಯ ಡಿಜಿಸ್ಟರ್ ರದ್ದತಿ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಲಭಿಸಿತು ಕುಟುಂಬದ ಸಮ್ಮತಿ!
ಕ್ವಾಜಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಜೀವನ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ದಂಪತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಯುವತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಕ್ವಾಜಾ ಅವರಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಗೌರವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕ್ವಾಜಾ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಂಪತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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