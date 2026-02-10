- Home
ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂತಹ ಕಥೆಗಳು. ಇಂತಹ ಸೀರಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು, ನಿಗೂಢತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೈಂ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
1. ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೂಪ್ (Killer Soup)
ಕಿಲ್ಲರ್ ಸೂಪ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಒಂದು ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್. ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಬಹುದು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಚೌಬೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯ ನಾಯಕಿ ಸ್ವಾತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಪತಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ಉಮೇಶ್ ಜೊತೆ ಆಕೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆನಾಯ್ತು? ಸ್ವಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಳಾ? ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಸರಣಿಯ ಕಥೆ.
2. ಲಾಕ್ಡ್ (Locked)
‘ಲಾಕ್ಡ್’ 2020ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್. ಇದನ್ನು 'ಆಹಾ' ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಕಥೆ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಆನಂದ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದ್, ತನ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳಸಿ ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದೆನಾಯ್ತು? ಕಳ್ಳರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರಾ? ಅಥವಾ ಆನಂದ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರಾ? ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಸೀರಿಸ್ನ ರೋಚಕ ಕಥೆ.
3. ಕೇರಳ ಕ್ರೈಂ ಫೈಲ್ಸ್ (Kerala Crime Files)
‘ಕೇರಳ ಕ್ರೈಂ ಫೈಲ್ಸ್’ ಮಲಯಾಳಂನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್. ಇದರ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ನಿ+ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊಚ್ಚಿಯ ಒಂದು ಲಾಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬಳ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಿಕ್ಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿನಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕಥೆ.
ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಒಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಗೆ ಭೇದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಥಾವಸ್ತು.
4. ಕೊಹ್ರಾ (Kohraa)
ಕೊಹ್ರಾ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್. ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಆ ಯುವಕ ಯಾರು? ಅವನನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು? ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ ಏನಾದ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೀರಿಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತದೆ.
5. ಅರಣ್ಯಕ್ (Aranyak)
ಅರಣ್ಯಕ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಕ್ರೈಂ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್. ಹಿಮಾಲಯದ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಿರ್ನೋ ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಶವ ಮರದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ, ಸ್ಥಳೀಯರು 'ನರಭಕ್ಷಿ' ಎಂಬ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ಈ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪಿತೂರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
6. ಇರೈ (Irai)
‘ಇರೈ’ 2022ರಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಎಂ. ಸೆಲ್ವಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ತಮಿಳು ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್. ಇದನ್ನು 'ಆಹಾ' ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಅವರ 2D ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ 'ಮನುಷ್ಯ ಬೇಟೆ' ಜಾಲ ಇರುವುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅವರೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆನಾಯ್ತು? ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಳಾ? ಎನ್ನುವುದೇ ಈ ಸೀರಿಸ್ನ ಕಥಾವಸ್ತು.
