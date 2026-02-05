- Home
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ OTT ಡೀಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರೀ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ.
Image Credit : Instagram
ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಲಾದ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳು
ಟ್ರೇಡ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬದಲು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾನ್-ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : instagram
ಧುರಂಧರ್ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಂಗಾಮ ವರದಿಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 175 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.
Image Credit : instagram
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಾಯುವಿಕೆ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ OTT ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Youtube@JioStudios
ದುರಂಧರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಕೇವಲ 85 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್
'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಮಾರು 85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Image Credit : Youtube@JioStudios
'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮಾರಾಟ
ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಸುಮಾರು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : instagram
OTT ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಂದಗತಿಯ ನಡುವೆಯೂ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕಂಟೆಂಟ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೇಡಿಕೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರೇಡ್ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್-ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
