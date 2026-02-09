- Home
OTT Release: ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ 2ನೇ ವಾರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾವರೆಗೆ, ಈ ವಾರ OTTಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಅನಗನ ಒಕ ರಾಜು
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix)
ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 2026 ಇದು ತೆಲುಗು ಕಾಮಿಡಿ-ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ. ನವೀನ್ ಪೋಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 53.26 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ 83.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ ಗಾರು
ಜೀ5 (Zee5)
ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 2026 ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಕಾಮಿಡಿ ಜಾನರ್ನ ಸಿನಿಮಾ. ಜನವರಿ 12, 2026 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 211.37 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 292.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಬೂಟರ್ ಹೋಟೆಲ್
ಜೀ5 (Zee5)
ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2026 ಮಿಮಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸೋಹಮ್ ಮಜುಂದಾರ್, ಬೋನಿ ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ತಿಕಾ ದತ್ತಾ ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಬಂಗಾಳಿ ಹಾರರ್-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ್ರ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ OTTಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (Netflix)
ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 ನಿತೀಶ್ ಸಹದೇವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತಮಿಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಟೈರ್ ಚಿತ್ರವು ಜನವರಿ 11, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾ, ತಂಬಿ ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇಳವರಸು ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 29 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 38 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.
The Conjuring: Last Rites
ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ (JioHotstar)
ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2026 ಮೈಕೆಲ್ ಚಾವೆಸ್ ಈ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವೆರಾ ಫಾರ್ಮಿಗಾ, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ಸನ್, ಮಿಯಾ ಟಾಮ್ಲಿನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಹಾರ್ಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 55 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 499.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
