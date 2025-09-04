ಅಸಹಾಯಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಯಾಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್..!
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು: ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Image Credit : IMDB
ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು
ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Facebook
ಅಸಹಾಯಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಗುವಿನ ಅಕಾಲಿಕ ಜನನದ ಕಥೆ.
Image Credit : Facebook
MB ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ
ಎಂಬಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ.
Image Credit : Facebook
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫೌಂಡೇಶನ್
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ.
Image Credit : Instagram/Rajamouli
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ‘SSMB29’తో ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ SSMB29.
