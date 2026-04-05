ಕೊನೆಗೂ ನೆರವೇರಿತು Bigg Boss ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಸೆ: ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ- ಯಾವ ಚಿತ್ರ? ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಕೊನೆಗೂ ನೆರವೇರಿತು Bigg Boss ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಸೆ: ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ- ಯಾವ ಚಿತ್ರ? ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿನಟ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11 ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರು ಮುಂದೇನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಸೆ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಗಿಲ್ಲಿ, ಈಗ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಬಾಂಬೆ ಮಿಟ್ಟೈ, ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಕೆ ಗಂಗಾಧರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್ ನಟಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಕಾರಿ
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರವು ನಟನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾದ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ನಾಯಕನಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಉಳಿದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.