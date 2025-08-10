- Home
ರಾಜಮೌಳಿಯ SSMB29 ಬಜೆಟ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ.. ಆದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್!
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೋಡಿರದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮೌಳಿ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪಾತ್ರ ಖಳನಾಯಕನದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಹೇಶ್ರನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಹೇಶ್ರನ್ನು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಕ್ಕಣ್ಣ. ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಂತೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಿ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ತಲೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಲಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ, ನಂದಿ, ಶಿವನ ನಾಮಗಳಿವೆ. ಮಹೇಶ್ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಿ ಲುಕ್ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಿ ಲುಕ್ ಮಾತ್ರ ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸುವಂತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಶೈವ ತತ್ವದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ನಾಯಕ ಮಹೇಶ್ ಶಿವ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಆ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.