ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮುಚ್ಚುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಂದ್ರಾ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜುಹು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ (Shilpa Shetty) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿತು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರದವರಿಗೂ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಶಿಲ್ಪಾ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸತಿದೆ?
ಶಿಲ್ಪಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ‘ನನಗೆ ಹಲವು ಕರೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿಷಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಬರಲಿದೆ. ನಾನು ಅಮ್ಮಕೈ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಂದ್ರಾ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಂಗಳೂರು ಖಾದ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ನ ರುಚಿ ಸವಿಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಶಿಲ್ಪಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ಬಾಂದ್ರಾ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಮರದ ಬೇರು. ಮರ ಹೊಸ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅರಳಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂದ್ರಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಖಾದ್ಯಗಳಾದ ಅಮ್ಮಕೈ ಎಂಬ ಹೊಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಬೀಚ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜುಹುಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರ ರಂಜಿತ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ‘ಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ! ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಇಒ ರಂಜಿತ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಲಿ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.