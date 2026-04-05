ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಕುಣಿದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು: ಇವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೀಗಿದೆ
ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಕುಣಿದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು: ಇವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೀಗಿದೆ
ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಅಂದಾಜು ವಿವರಗಳಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ
ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಹಣ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪೆನಿಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನು ಬರ್ತ್ಡೇ, ಮದುವೆ, ಅದೂ ಇದೂ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಕುಣಿದು, ನಟಿಯರಾದರೆ ಧಾರಾಳ ದೇಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿಯೇ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಕೆಲವು ನಟ-ನಟಿಯರು ಪಡೆಯುವ ಅಜಮಾಸು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (Shahrukh Khan)
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪಠಾಣ್ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಈದ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಅವರ ಮನೆ ಮನ್ನತ್ನ ಹೊರಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರ ಅವರು ವಿಧಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 3-5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ (Katrina Kaif)
ಶೀಲಾ ಕಿ ಜವಾನಿ, ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿ, ಕಮ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ನೃತ್ಯದ ಚಲನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್. ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಪಡೆಯುವುದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ (Akshay Kumar)
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಖಿಲಾಡಿ ಕುಮಾರ್' ಮನರಂಜನೆಯ ರಾಜ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಮುಖ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಎಂದಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 55 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಕ್ಷಯ್ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ವಿಧಿಸುವ ಮೊತ್ತ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Salman Khan)
ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಕಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯಿದ್ದು, ಅವರು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ (Hrithik Roshan)
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ದೇವರು, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೃತ್ಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೈಕಟ್ಟುಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತಿಕ್ 40 ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಸೂಪರ್ ತಾರೆ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಇವರ ನೃತ್ಯ ಚಲನೆಗಳು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದವು. ಇವರು ಬಿ-ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯದ ಅಂತಿಮ ರಾಜ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು . ಮದುವೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಪಡೆಯುವುದು ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ (Ranbeer Kapoor)
ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಗುವಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ರೂ. ಅವರ ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ , ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ದಂಪತಿ (Deepika Padukone and Ranveer singh)
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದವರು. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಡಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮೋಡಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಇವರು ನೋಡುಗರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಎಂದಿಗೂ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊತ್ತ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಚೆಲುವು ಮತ್ತು ಲಾಲಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಇವರ ಮಂದವಾದ ನಗುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಅಭಿಮಾನಿ-ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇವರು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ, ನಟಿ ರೂ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
