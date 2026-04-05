Tollywood Item Songs: ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇವು!
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಐಟಂ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಯೋಗಿ ಚಿತ್ರದ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್
ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಯೋಗಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಓರೋರಿ ಯೋಗಿ' ಎಂಬ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೂ, ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಈ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆವ್ವು ಕೇಕಾ
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರೀಶ್ ಶಂಕರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ 'ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಕೆವ್ವು ಕೇಕಾ' ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಹಾಡು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಪೋಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್
'ಪೋಕಿರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಖಾನ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ 'ಇಪ್ಪಟಿಕಿಂಕಾ ನಾ ವಯಸು' ಹಾಡು ಯುವಕರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಮೈತ್ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿತ್ತು.
ಜನತಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾದ 'ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್' ಐಟಂ ಸಾಂಗ್
ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟನೆಯ 'ಜನತಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ಪಕ್ಕಾ ಲೋಕಲ್' ಎಂಬ ಈ ಹಾಡು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.
'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ 'ಊ ಅಂಟಾವಾ ಮಾವ'
ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮಾಡಿದ 'ಊ ಅಂಟಾವಾ ಮಾವ' ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.