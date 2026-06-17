Cocktail 2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗೆ ನಟಿಯರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ತ್ರೀಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎಮೋಷನಲ್ ತ್ರೀಸಮ್ ಎಂದು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಡುವೆ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಯರೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಫಿಸಿಕಲ್ ತ್ರೀಸಮ್' ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಎಮೋಷನಲ್ ತ್ರೀಸಮ್' ಇದೆ ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಸುದ್ದಿ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದೆ. 'ಮೈ ನಾಚು ತಬ್ ತಲಕ್, ತು ಬೋಲೆ ಜಬ್ ತಲಕ್' ಹಾಡು ಈಗಲೂ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಗುನುಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಪ್ಪೆ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹೊರತಾದ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಮಿ ಅದ್ಜಾನಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 'ಭಾವನೆಗಳ ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಆಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಜೋರಾದ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಲವು ಥಿಯರಿಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಓದಿದ್ದು ನಿಜ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು.
'ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ವದಂತಿಗೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃತಿ, "ನಾವು ಮೂವರೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಇದು ಎಮೋಷನಲ್ ತ್ರೀಸಮ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ತ್ರೀಸಮ್ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ?" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೂಡ ದನಿಗೂಡಿಸಿ, "ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ
ಈ ಚಿತ್ರವು ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ದಿನೇಶ್ ವಿಜನ್, ಲವ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಗರ್ಗ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.