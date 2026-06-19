Cocktail 2 ಸಿನಿಮಾವು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, 2012ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ.
‘ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಿಚುಯೇಷನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕುರಿತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃತಿ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದ 'ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿ ಮಾತು
ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2' ಹಿಂದಿರುವ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾವು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಕುರಿತು "ತುಂಬಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು" ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೃತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಒಳಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ANI ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೃತಿ ಸನೋನ್, "ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು, 'ಸಿಚುಯೇಷನ್ಶಿಪ್' (ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ) ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಂದೇಶವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣ
ಹೋಮಿ ಅದಜಾನಿಯಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ತರುಣ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ರಂಜನ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಮ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಕುನಾಲ್ (ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್), ದಿಯಾ (ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ) ಮತ್ತು ಆ್ಯಲಿ (ಕೃತಿ ಸನೋನ್) ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪದ ಕಥೆಯ ಝಲಕ್ ಇದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಈಗಾಗಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರು ಜಗಳವಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿವರ
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2 (2026) ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮೂಲ 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್' ಚಿತ್ರದ ನೇರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಇದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.