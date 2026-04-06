- Home
- Entertainment
ಡೇಟ್ ನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಕಿಯಾರಾ-ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೋಡಿ: ನಟಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸೀರೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
NMACC ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಡೇಟ್ ನೈಟ್
NMACCಯ 3ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 'ಡೇಟ್ ನೈಟ್' ಎಂದು ಬರೆದು, ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ಈ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸಂಜೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಲುಕ್
ಕಿಯಾರಾ, ಡಿಸೈನರ್ ಮಸಾಬಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸೀರೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ರೇಪ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ 'ಪಾಂಖ್ ಬಾಘ್' ಮತ್ತು 'ಗುಲ್ ಝರೋಖಾ' ದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೋಟಿಫ್ಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಮಹಾರಾಣಿ ಶೈಲಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್
ಸೀರೆಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ, ಕಿಯಾರಾ ಮಸಾಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿ ಶೈಲಿಯ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನ, ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲ್ಲಿ ಪೊಚೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್
ಕಿಯಾರಾ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಿನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪೊಚೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ದುಬಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 22 ಲಕ್ಷದಿಂದ 33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಐಟಂ.
ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯ
ಕಿಯಾರಾ ಪಿಂಕ್-ಟೋನ್ಡ್, ಡ್ಯೂಯಿ ಮೇಕಪ್ ಮೂಲಕ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಯುತ ಲುಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸುರುಳಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಡುಪಿನ ಭವ್ಯತೆಗೆ ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಪ್ರೀತಿಯ ಪಯಣ
2023ರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗಢ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಕಿಯಾರಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ತಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
