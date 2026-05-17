ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಂಭಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಘೋಷಿತ ಸುಲ್ತಾನ, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ (Vijay Joseph) ಈಗ ಕೇವಲ ರೀಲ್ ಹೀರೊ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಜನರ ನಾಯಕ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ದಳಪತಿಯ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ಕನಸಿನ ರಾಣಿ' ನಟಿ ರಂಭಾ (Rambha) ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ರಂಭಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಹನಟ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ರಂಭಾ ಅವರು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ..
ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ರಂಭಾ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಸಂದೇಶ ಹೀಗಿದೆ: "ಆತ್ಮೀಯ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ರಂಭಾ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ರಂಭಾ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ರಂಭಾ ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ಗೆಳತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ನಿಜ!