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- ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಸಿಂಹ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಖುಷ್ಬೂ!
ಸಿಂಹಾದ್ರಿ ಸಿಂಹ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು? ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಖುಷ್ಬೂ!
Khushbu Sundar on Bhanupriya: 80ರ ದಶಕದ ನಟಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು? ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು?
ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ
80-90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಹಲವು ನಟಿಯರು ಆಳಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು. ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಟಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ತಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. 'ಸ್ವರ್ಣಕಮಲಂ'ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸಪ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಯಾಕೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ?
80ರ ದಶಕದ ನಟಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 'ರೀಯೂನಿಯನ್' ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಕರೆದಿರಲಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಅವರೇ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಯಾಕೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾನುಪ್ರಿಯಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು?
ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ, 'ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಅವರನ್ನು ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ರೀಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಇರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ
80ರ ದಶಕದ ಈ ರೀಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ತಾರೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ತಮಿಳಿನಿಂದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಿಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 'ನಮ್ಮ 36 ಜನರ ತಂಡವಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಖುಷ್ಬೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಭಾನುಪ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. 'ಭಾನುಪ್ರಿಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಪತಿಯ ಚಟಗಳು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವು. ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಾಯಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಾಧಿಸಿತು' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
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