ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು.. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕದಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾಮಿನಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ
ಸೌಥ್ ಸಿನಿ ಅಂಗಳದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ, ಕದಂಬ ಸಿನಿಮಾದ ಯಾಮಿನಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನ ನಾಟ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾ
ಹೌದು, ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದು ತೆಲುಗಿನ ನಾಟ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ನಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಕಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಈ ಅನುಭವದ ನಂತರ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ನಟಿ
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೂ ತಾನು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟನೆ
ತಾನು ಇನ್ನೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿಯಂತಹ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 1984ರಲ್ಲಿ 'ಸಿತಾರಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ, ನಂತರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ತನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
