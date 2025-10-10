- Home
- Entertainment
- Cine World
- ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಚಿರು, ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ?
ಸೌತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸೀನಿಯರ್ ನಟಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ
80, 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನಾಳಿದ ತಾರೆಯರಲ್ಲಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಒಬ್ಬರು. ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆಯಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಸುಮನ್ ಜೊತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರ
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ನಟ ಸುಮನ್ ಜೊತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು (14) ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ 8 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ಸ್ವರ್ಣಕಮಲಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಅವಕಾಶ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ
ಸೌತ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರೂ, ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. 'ಅನ್ನಮಯ್ಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದರೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 'ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆಸೆ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ
ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಅಗ್ನಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಗೆ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಈಡೇರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ
80ರ ದಶಕದ ನಟಿಯರು '80s ಯೂನಿಯನ್' ಮೂಲಕ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಇರಲ್ಲಿಲ್ಲ. 'ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು. ನಟ ಬಾಲಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿ, 'ಛತ್ರಪತಿ', 'ದಮ್ಮು' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.